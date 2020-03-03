Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko Holding 5,61 5,85 -4,10
Karsan Otomotiv 1,90 1,97 -3,55 ...
03.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:36
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko Holding
|5,61
|5,85
|-4,10
|Karsan Otomotiv
|1,90
|1,97
|-3,55
|Ford Otosan
|78,15
|80,00
|-2,31
|Coca Cola İçecek
|44,18
|44,88
|-1,56
|Mavi Giyim
|53,55
|53,60
|-0,09
|Türk Traktör
|59,75
|59,80
|-0,08
Kaynak: AA