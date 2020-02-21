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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 45,28 47,74 -5,15
Tekfen Holding 17,05 17,61 -3,18 ...

21.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:40
Borsada değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 45,28 47,74 -5,15
Tekfen Holding 17,05 17,61 -3,18
Ülker Bisküvi 22,40 22,60 -0,88
Turkcell 14,47 14,59 -0,82
Mavi Giyim 59,70 60,05 -0,58
TAV Havalimanları 24,88 25,00 -0,48
İş Bankası (C) 6,47 6,50 -0,46
Çelebi 89,55 89,85 -0,33
Otokar 159,20 159,70 -0,31
Bizim Mağazaları 9,25 9,26 -0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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