Borsada değer kaybeden hisseler

21.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:40

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 45,28 47,74 -5,15 Tekfen Holding 17,05 17,61 -3,18 Ülker Bisküvi 22,40 22,60 -0,88 Turkcell 14,47 14,59 -0,82 Mavi Giyim 59,70 60,05 -0,58 TAV Havalimanları 24,88 25,00 -0,48 İş Bankası (C) 6,47 6,50 -0,46 Çelebi 89,55 89,85 -0,33 Otokar 159,20 159,70 -0,31 Bizim Mağazaları 9,25 9,26 -0,11

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)