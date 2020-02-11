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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 8,64 9,25 -6,59
Yapı ve Kredi Bank.

11.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:42
Borsada değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 8,64 9,25 -6,59
Yapı ve Kredi Bank. 3,01 3,13 -3,83
Bursa Çimento 4,86 5,00 -2,80
Kartonsan 468,50 478,80 -2,15
Anadolu Efes 24,42 24,80 -1,53
Bizim Mağazaları 10,68 10,80 -1,11
Arçelik 20,70 20,90 -0,96
Good-Year 5,10 5,14 -0,78
Ülker Bisküvi 23,12 23,30 -0,77
Enka İnşaat 6,56 6,61 -0,76
Klimasan Klima 20,76 20,90 -0,67
Vakıflar Bankası 6,30 6,34 -0,63
Şok Marketler 9,85 9,91 -0,61
Doğan Holding 1,95 1,96 -0,51
Aksigorta 6,49 6,51 -0,31
Yataş 9,04 9,06 -0,22
Brisa 10,04 10,06 -0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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