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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 24,60 24,94 -1,36
Logo Yazılım 56,55 57,30 -1,31 ...

13.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:50
Borsada değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 24,60 24,94 -1,36
Logo Yazılım 56,55 57,30 -1,31
Eczacıbaşı İlaç 3,89 3,92 -0,77
Gözde Girişim 5,36 5,40 -0,74
Alarko GMYO 95,45 96,05 -0,62
Tofaş Oto. Fab. 26,86 27,02 -0,59
Bim Mağazalar 48,30 48,56 -0,54
Gübre Fabrik. 8,82 8,85 -0,34
Turkcell 14,46 14,49 -0,21
Eczacıbaşı Yatırım 10,54 10,56 -0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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