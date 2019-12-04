Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 14,92 15,28 -2,36
Koç Holding 19,89 20,16 -1,34 ...
04.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:00
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|14,92
|15,28
|-2,36
|Koç Holding
|19,89
|20,16
|-1,34
|Koza Altın
|75,90
|76,90
|-1,30
|Coca Cola İçecek
|34,54
|34,92
|-1,09
|Doğuş Otomotiv
|9,23
|9,32
|-0,97
|Arçelik
|20,22
|20,40
|-0,88
|Gözde Girişim
|4,05
|4,08
|-0,74
|İş Fin.Kir.
|2,86
|2,88
|-0,69
|Türk Telekom
|6,92
|6,96
|-0,57
|Çemtaş
|7,86
|7,90
|-0,51
|Enerjisa Enerji
|7,14
|7,17
|-0,42
|Pegasus
|73,85
|74,15
|-0,40
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,10
|3,11
|-0,32
|Anadolu Efes
|21,54
|21,60
|-0,28
|Ülker Bisküvi
|21,46
|21,50
|-0,19
|Bim Mağazalar
|45,36
|45,42
|-0,13
|Anadolu Grubu Holding
|16,61
|16,62
|-0,06
Kaynak: AA