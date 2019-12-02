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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 15,30 15,47 -1,10
Turkcell 13,44 13,56 -0,88
Tüpraş...

02.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:48
Borsada değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 15,30 15,47 -1,10
Turkcell 13,44 13,56 -0,88
Tüpraş 123,00 123,90 -0,73
Akbank 7,74 7,77 -0,39
Gübre Fabrik. 6,80 6,82 -0,29
Tekfen Holding 18,88 18,90 -0,11
Ülker Bisküvi 21,64 21,66 -0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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