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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,53 1,85 -17,30
Enerjisa Enerji 7,14 7,31 -2,33 ...

18.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:36
Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,53 1,85 -17,30
Enerjisa Enerji 7,14 7,31 -2,33
Polisan Holding 2,68 2,72 -1,47
Tümosan Motor ve Traktör 5,40 5,47 -1,28
İttifak Holding 3,82 3,86 -1,04
Alarko Holding 4,84 4,88 -0,82
Deva Holding 8,00 8,06 -0,74
İş Fin.Kir. 2,73 2,75 -0,73
Doğan Holding 1,67 1,68 -0,60
Koza Altın 77,00 77,45 -0,58
Ege Endüstri 483,10 485,00 -0,39
Alarko GMYO 58,70 58,85 -0,25
Doğuş Otomotiv 9,39 9,41 -0,21
MLP Sağlık 14,76 14,77 -0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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