Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,53 1,85 -17,30
Enerjisa Enerji 7,14 7,31 -2,33 ...
18.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:36
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|1,53
|1,85
|-17,30
|Enerjisa Enerji
|7,14
|7,31
|-2,33
|Polisan Holding
|2,68
|2,72
|-1,47
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,40
|5,47
|-1,28
|İttifak Holding
|3,82
|3,86
|-1,04
|Alarko Holding
|4,84
|4,88
|-0,82
|Deva Holding
|8,00
|8,06
|-0,74
|İş Fin.Kir.
|2,73
|2,75
|-0,73
|Doğan Holding
|1,67
|1,68
|-0,60
|Koza Altın
|77,00
|77,45
|-0,58
|Ege Endüstri
|483,10
|485,00
|-0,39
|Alarko GMYO
|58,70
|58,85
|-0,25
|Doğuş Otomotiv
|9,39
|9,41
|-0,21
|MLP Sağlık
|14,76
|14,77
|-0,07
Kaynak: AA