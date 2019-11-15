Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,85 2,31 -19,91
Gözde Girişim 3,93...
15.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 15.11.2019 19:16
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|1,85
|2,31
|-19,91
|Gözde Girişim
|3,93
|4,13
|-4,84
|Park Elek.Madencilik
|2,94
|2,99
|-1,67
|Kerevitaş Gıda
|2,69
|2,72
|-1,10
|Çemaş Döküm
|1,14
|1,15
|-0,87
|Şişe Cam
|4,46
|4,48
|-0,45
|Polisan Holding
|2,72
|2,73
|-0,37
|MLP Sağlık
|14,77
|14,81
|-0,27
|İttifak Holding
|3,86
|3,87
|-0,26
|Enka İnşaat
|5,79
|5,80
|-0,17
|Türk Telekom
|6,94
|6,95
|-0,14
|Tüpraş
|123,30
|123,40
|-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA