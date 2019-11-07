Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 1,55 1,75 -11,43
Beşiktaş Futbol Yat.
07.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:52
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,55
|1,75
|-11,43
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,11
|2,18
|-3,21
|Doğan Holding
|1,71
|1,75
|-2,29
|MLP Sağlık
|15,48
|15,84
|-2,27
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|0,47
|-2,13
|Galatasaray Sportif
|1,64
|1,67
|-1,80
|Metro Holding
|2,30
|2,34
|-1,71
|Hektaş
|5,80
|5,89
|-1,53
|Bera Holding
|3,82
|3,87
|-1,29
|Kerevitaş Gıda
|2,73
|2,76
|-1,09
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,62
|1,63
|-0,61
|Fenerbahçe Futbol
|16,65
|16,75
|-0,60
|Alarko GMYO
|54,70
|55,00
|-0,55
|Çelebi
|97,80
|98,25
|-0,46
|Otokar
|143,00
|143,60
|-0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA