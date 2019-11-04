Borsada değer kaybeden hisseler

04.11.2019 20:18

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 6,32 6,85 -7,74 Metro Holding 2,20 2,32 -5,17 İhlas Gayrimenkul 0,71 0,73 -2,74 Alarko Holding 4,63 4,76 -2,73 Doğuş Otomotiv 8,08 8,25 -2,06 Şok Marketler 9,28 9,41 -1,38 Çelebi 96,00 96,80 -0,83 Turkcell 12,33 12,40 -0,56 Pegasus 63,40 63,65 -0,39 Kordsa Teknik Tekstil 11,58 11,62 -0,34 Bera Holding 3,17 3,18 -0,31 Mavi Giyim 45,20 45,24 -0,09

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)