Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 6,32 6,85 -7,74
Metro Holding 2,20 2,32 -5,17 ...

04.11.2019 20:18
Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 6,32 6,85 -7,74
Metro Holding 2,20 2,32 -5,17
İhlas Gayrimenkul 0,71 0,73 -2,74
Alarko Holding 4,63 4,76 -2,73
Doğuş Otomotiv 8,08 8,25 -2,06
Şok Marketler 9,28 9,41 -1,38
Çelebi 96,00 96,80 -0,83
Turkcell 12,33 12,40 -0,56
Pegasus 63,40 63,65 -0,39
Kordsa Teknik Tekstil 11,58 11,62 -0,34
Bera Holding 3,17 3,18 -0,31
Mavi Giyim 45,20 45,24 -0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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