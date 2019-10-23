Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Park Elek.

23.10.2019 18:34
Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Park Elek.Madencilik 2,69 2,76 -2,54
Alarko Holding 4,54 4,58 -0,87
Polisan Holding 2,59 2,61 -0,77
Ülker Bisküvi 18,75 18,87 -0,64
Pegasus 67,40 67,60 -0,30
Gübre Fabrik. 5,25 5,26 -0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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