Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Park Elek.
23.10.2019 18:34
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Park Elek.Madencilik
|2,69
|2,76
|-2,54
|Alarko Holding
|4,54
|4,58
|-0,87
|Polisan Holding
|2,59
|2,61
|-0,77
|Ülker Bisküvi
|18,75
|18,87
|-0,64
|Pegasus
|67,40
|67,60
|-0,30
|Gübre Fabrik.
|5,25
|5,26
|-0,19
Kaynak: AA