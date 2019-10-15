Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 23,72 24,14 -1,74
İttifak Holding 3,90 3,94 -1,02 ...

15.10.2019 18:41
Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 23,72 24,14 -1,74
İttifak Holding 3,90 3,94 -1,02
Emlak Konut GMYO 1,19 1,20 -0,83
Yataş 5,77 5,81 -0,69
Bim Mağazalar 47,64 47,90 -0,54
İskenderun Demir Çelik 6,03 6,06 -0,50
Otokar 125,00 125,60 -0,48
Tüpraş 121,20 121,70 -0,41
Enka İnşaat 5,70 5,72 -0,35
Coca Cola İçecek 29,70 29,80 -0,34
Türk Traktör 38,58 38,70 -0,31
Doğuş Otomotiv 6,62 6,64 -0,30
Ereğli Demir Çelik 6,66 6,67 -0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et