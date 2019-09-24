Borsada değer kaybeden hisseler

24.09.2019 18:38

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,43 -4,65 Netaş Telekom. 9,30 9,53 -2,41 Türk Telekom 5,71 5,84 -2,23 Fenerbahçe Futbol 12,86 13,12 -1,98 Gözde Girişim 3,48 3,53 -1,42 Konya Çimento 205,50 207,90 -1,15 Hektaş 15,54 15,72 -1,15 Koza Altın 65,60 66,00 -0,61 Bim Mağazalar 49,16 49,40 -0,49 TAV Havalimanları 22,94 23,04 -0,43

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)