Borsada değer kaybeden hisseler

09.09.2019 18:38

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 1,60 1,85 -13,51 Çemaş Döküm 1,02 1,08 -5,56 Pegasus 62,50 65,95 -5,23 MLP Sağlık 13,40 13,84 -3,18 Alarko Holding 4,14 4,23 -2,13 Koza Altın 63,20 64,30 -1,71 Enka İnşaat 5,58 5,67 -1,59 İpek Doğal Enerji 5,84 5,93 -1,52 Migros Ticaret 20,26 20,56 -1,46 Koza Madencilik 7,69 7,80 -1,41 İş Fin.Kir. 2,17 2,20 -1,36 Yataş 6,06 6,14 -1,30 Türk Traktör 38,50 39,00 -1,28 İttifak Holding 6,34 6,42 -1,25 Coca Cola İçecek 36,36 36,76 -1,09 Kordsa Teknik Tekstil 11,74 11,85 -0,93 Parsan 14,59 14,70 -0,75 Vestel 11,31 11,37 -0,53

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)