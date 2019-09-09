Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret 1,60 1,85 -13,51
Çemaş Döküm 1,02...
09.09.2019 18:38
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,60
|1,85
|-13,51
|Çemaş Döküm
|1,02
|1,08
|-5,56
|Pegasus
|62,50
|65,95
|-5,23
|MLP Sağlık
|13,40
|13,84
|-3,18
|Alarko Holding
|4,14
|4,23
|-2,13
|Koza Altın
|63,20
|64,30
|-1,71
|Enka İnşaat
|5,58
|5,67
|-1,59
|İpek Doğal Enerji
|5,84
|5,93
|-1,52
|Migros Ticaret
|20,26
|20,56
|-1,46
|Koza Madencilik
|7,69
|7,80
|-1,41
|İş Fin.Kir.
|2,17
|2,20
|-1,36
|Yataş
|6,06
|6,14
|-1,30
|Türk Traktör
|38,50
|39,00
|-1,28
|İttifak Holding
|6,34
|6,42
|-1,25
|Coca Cola İçecek
|36,36
|36,76
|-1,09
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,74
|11,85
|-0,93
|Parsan
|14,59
|14,70
|-0,75
|Vestel
|11,31
|11,37
|-0,53
Kaynak: AA