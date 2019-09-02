Borsada değer kaybeden hisseler

02.09.2019 18:38

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Efes 24,50 25,58 -4,22 Parsan 13,86 14,33 -3,28 MLP Sağlık 13,57 13,87 -2,16 Koza Madencilik 8,02 8,18 -1,96 İpek Doğal Enerji 5,98 6,09 -1,81 Koza Altın 67,35 68,40 -1,54 Kerevitaş Gıda 2,25 2,28 -1,32 Beşiktaş Futbol Yat. 1,55 1,57 -1,27 Tukaş 4,10 4,13 -0,73 Bim Mağazalar 46,68 47,02 -0,72 Fenerbahçe Futbol 9,15 9,20 -0,54 Enka İnşaat 5,78 5,80 -0,34

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)