Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 6,50 6,81 -4,55
Parsan 13,58 14,00 -3,00 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|6,50
|6,81
|-4,55
|Parsan
|13,58
|14,00
|-3,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,36
|-2,78
|Şok Marketler
|9,80
|9,95
|-1,51
|Çemaş Döküm
|0,69
|0,70
|-1,43
|Özderici GMYO
|0,69
|0,70
|-1,43
|İş Fin.Kir.
|2,85
|2,88
|-1,04
|Doğan Holding
|1,19
|1,20
|-0,83
|Enka İnşaat
|5,81
|5,85
|-0,68
|Alarko Holding
|3,20
|3,22
|-0,62
|ICBC Turkey Bank
|3,62
|3,64
|-0,55
|Afyon Çimento
|4,13
|4,15
|-0,48
|Çemtaş
|5,81
|5,83
|-0,34
|Arçelik
|20,12
|20,16
|-0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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