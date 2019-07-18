Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:



(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 6,50 6,81 -4,55 Parsan 13,58 14,00 -3,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78 Şok Marketler 9,80 9,95 -1,51 Çemaş Döküm 0,69 0,70 -1,43 Özderici GMYO 0,69 0,70 -1,43 İş Fin.Kir. 2,85 2,88 -1,04 Doğan Holding 1,19 1,20 -0,83 Enka İnşaat 5,81 5,85 -0,68 Alarko Holding 3,20 3,22 -0,62 ICBC Turkey Bank 3,62 3,64 -0,55 Afyon Çimento 4,13 4,15 -0,48 Çemtaş 5,81 5,83 -0,34 Arçelik 20,12 20,16 -0,20

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)