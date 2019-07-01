Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:



(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 43,80 45,60 -3,95 Arçelik 18,83 19,45 -3,19 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78 TAV Havalimanları 26,30 27,00 -2,59 İttifak Holding 6,25 6,40 -2,34 Ford Otosan 61,20 62,50 -2,08 Tukaş 5,03 5,11 -1,57 Vestel 12,21 12,36 -1,21 Çelebi 99,05 100,00 -0,95 Koza Altın 52,45 52,85 -0,76 Aksa 9,20 9,25 -0,54 Verusa Holding 18,00 18,05 -0,28

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)