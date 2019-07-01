Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 43,80 45,60 -3,95
Arçelik 18,83 19,45 -3,19 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|43,80
|45,60
|-3,95
|Arçelik
|18,83
|19,45
|-3,19
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,36
|-2,78
|TAV Havalimanları
|26,30
|27,00
|-2,59
|İttifak Holding
|6,25
|6,40
|-2,34
|Ford Otosan
|61,20
|62,50
|-2,08
|Tukaş
|5,03
|5,11
|-1,57
|Vestel
|12,21
|12,36
|-1,21
|Çelebi
|99,05
|100,00
|-0,95
|Koza Altın
|52,45
|52,85
|-0,76
|Aksa
|9,20
|9,25
|-0,54
|Verusa Holding
|18,00
|18,05
|-0,28
Kaynak: AA
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