Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:



(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 6,08 6,20 -1,94 GSD Holding 0,82 0,83 -1,20 Gentaş 1,54 1,55 -0,65 Tekfen Holding 24,66 24,80 -0,56 Vestel 9,80 9,83 -0,31 Kordsa Teknik Tekstil 11,91 11,93 -0,17

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)