Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bim Mağazalar 73,50 74,80 -1,74
Soda Sanayii 7,36 7,42 -0,81 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bim Mağazalar
|73,50
|74,80
|-1,74
|Soda Sanayii
|7,36
|7,42
|-0,81
|Turkcell
|11,37
|11,46
|-0,79
|Şok Marketler
|7,89
|7,95
|-0,75
|Kerevitaş Gıda
|1,54
|1,55
|-0,65
|Bera Holding
|1,77
|1,78
|-0,56
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,05
|12,06
|-0,08
|Ege Endüstri
|424,70
|425,00
|-0,07
Kaynak: AA
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