Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Trabzonspor Sportif 0,92 0,95 -3,16
Hürriyet Gzt.

Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Trabzonspor Sportif 0,92 0,95 -3,16
Hürriyet Gzt. 0,85 0,87 -2,30
MLP Sağlık 12,55 12,81 -2,03
Çemaş Döküm 0,73 0,74 -1,35
Aksa 8,79 8,89 -1,16
Galatasaray Sportif 1,26 1,27 -0,79
Polisan Holding 3,24 3,26 -0,61
Net Holding 1,72 1,73 -0,58
Hektaş 10,62 10,68 -0,56
Alarko GMYO 43,30 43,54 -0,55
Parsan 9,70 9,75 -0,51
Türk Traktör 32,20 32,36 -0,49
Kartonsan 328,20 329,80 -0,49
Tüpraş 132,50 133,00 -0,38
Coca Cola İçecek 31,80 31,90 -0,31
Tümosan Motor ve Traktör 4,50 4,51 -0,22
Enka İnşaat 4,89 4,90 -0,20
Turkcell 12,52 12,54 -0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et