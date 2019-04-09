Borsada Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Trabzonspor Sportif 0,92 0,95 -3,16
Hürriyet Gzt.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Trabzonspor Sportif
|0,92
|0,95
|-3,16
|Hürriyet Gzt.
|0,85
|0,87
|-2,30
|MLP Sağlık
|12,55
|12,81
|-2,03
|Çemaş Döküm
|0,73
|0,74
|-1,35
|Aksa
|8,79
|8,89
|-1,16
|Galatasaray Sportif
|1,26
|1,27
|-0,79
|Polisan Holding
|3,24
|3,26
|-0,61
|Net Holding
|1,72
|1,73
|-0,58
|Hektaş
|10,62
|10,68
|-0,56
|Alarko GMYO
|43,30
|43,54
|-0,55
|Parsan
|9,70
|9,75
|-0,51
|Türk Traktör
|32,20
|32,36
|-0,49
|Kartonsan
|328,20
|329,80
|-0,49
|Tüpraş
|132,50
|133,00
|-0,38
|Coca Cola İçecek
|31,80
|31,90
|-0,31
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,50
|4,51
|-0,22
|Enka İnşaat
|4,89
|4,90
|-0,20
|Turkcell
|12,52
|12,54
|-0,16
Kaynak: AA