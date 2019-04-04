Borsada Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 20,50 22,58 -9,21
İttifak Holding 4,17 4,29 -2,80 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|20,50
|22,58
|-9,21
|İttifak Holding
|4,17
|4,29
|-2,80
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,19
|1,22
|-2,46
|Vestel
|13,39
|13,68
|-2,12
|Karsan Otomotiv
|1,54
|1,57
|-1,91
|MLP Sağlık
|12,98
|13,13
|-1,14
|Soda Sanayii
|7,19
|7,25
|-0,83
|Çelebi
|68,80
|69,20
|-0,58
|Şok Marketler
|9,33
|9,35
|-0,21
Kaynak: AA