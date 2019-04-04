Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 20,50 22,58 -9,21
İttifak Holding 4,17 4,29 -2,80 ...

Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 20,50 22,58 -9,21
İttifak Holding 4,17 4,29 -2,80
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 1,22 -2,46
Vestel 13,39 13,68 -2,12
Karsan Otomotiv 1,54 1,57 -1,91
MLP Sağlık 12,98 13,13 -1,14
Soda Sanayii 7,19 7,25 -0,83
Çelebi 68,80 69,20 -0,58
Şok Marketler 9,33 9,35 -0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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