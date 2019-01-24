Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,26 3,34 -2,40 Albaraka Türk 1,30 1,33 -2,26 Arçelik 18,20 18,55 -1,89 Kerevitaş Gıda 1,81 1,84 -1,63 Anadolu Efes 21,20 21,44 -1,12 Koza Madencilik 7,24 7,32 -1,09 Hürriyet Gzt. 0,96 0,97 -1,03 İş GMYO 1,02 1,03 -0,97 T. Halk Bankası 8,09 8,15 -0,74 İş Bankası (C) 5,45 5,49 -0,73 Galatasaray Sportif 1,37 1,38 -0,72 Pegasus 28,00 28,20 -0,71 Gentaş 1,91 1,92 -0,52 İpek Doğal Enerji 5,72 5,74 -0,35 Alarko GMYO 46,00 46,08 -0,17 Soda Sanayii 7,21 7,22 -0,14 Turkcell 14,48 14,50 -0,14

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)