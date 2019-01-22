Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 2,19 2,59 -15,44 Verusa Holding 15,18 16,06 -5,48 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 1,24 -4,03 İhlas Holding 0,31 0,32 -3,13 Şişe Cam 5,70 5,80 -1,72 Coca Cola İçecek 32,98 33,50 -1,55 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,03 3,06 -0,98 Doğan Holding 1,01 1,02 -0,98 Türk Hava Yolları 14,40 14,54 -0,96 Otokar 101,30 102,00 -0,69 Good-Year 3,53 3,55 -0,56 Kerevitaş Gıda 1,78 1,79 -0,56 Gentaş 1,85 1,86 -0,54 Odaş Elektrik 1,96 1,97 -0,51 Arçelik 18,00 18,09 -0,50 Deva Holding 3,45 3,46 -0,29 Tofaş Oto. Fab. 17,87 17,92 -0,28 Kordsa Teknik Tekstil 9,05 9,07 -0,22 Kartonsan 349,50 350,10 -0,17 İndeks Bilgisayar 6,49 6,50 -0,15

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)