Borsada Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türk Hava Yolları 14,59 15,03 -2,93
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Hava Yolları
|14,59
|15,03
|-2,93
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,72
|2,80
|-2,86
|Parsan
|8,15
|8,29
|-1,69
|MLP Sağlık
|9,70
|9,84
|-1,42
|Deva Holding
|3,40
|3,44
|-1,16
|Vestel
|5,71
|5,77
|-1,04
|Enka İnşaat
|4,47
|4,51
|-0,89
|Çelebi
|62,45
|63,00
|-0,87
|Şok Marketler
|10,71
|10,80
|-0,83
|Park Elek.Madencilik
|2,42
|2,44
|-0,82
|Bim Mağazalar
|88,35
|89,00
|-0,73
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,61
|1,62
|-0,62
|Kerevitaş Gıda
|1,72
|1,73
|-0,58
|Kardemir (D)
|2,20
|2,21
|-0,45
|Otokar
|98,50
|98,90
|-0,40
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,48
|7,51
|-0,40
|İttifak Holding
|3,03
|3,04
|-0,33
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,83
|8,85
|-0,23
|Migros Ticaret
|14,08
|14,11
|-0,21
|İskenderun Demir Çelik<
|6,11
|6,12
|-0,16
Kaynak: AA