Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Hava Yolları 14,59 15,03 -2,93 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,72 2,80 -2,86 Parsan 8,15 8,29 -1,69 MLP Sağlık 9,70 9,84 -1,42 Deva Holding 3,40 3,44 -1,16 Vestel 5,71 5,77 -1,04 Enka İnşaat 4,47 4,51 -0,89 Çelebi 62,45 63,00 -0,87 Şok Marketler 10,71 10,80 -0,83 Park Elek.Madencilik 2,42 2,44 -0,82 Bim Mağazalar 88,35 89,00 -0,73 Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 1,62 -0,62 Kerevitaş Gıda 1,72 1,73 -0,58 Kardemir (D) 2,20 2,21 -0,45 Otokar 98,50 98,90 -0,40 Eczacıbaşı Yatırım 7,48 7,51 -0,40 İttifak Holding 3,03 3,04 -0,33 Kordsa Teknik Tekstil 8,83 8,85 -0,23 Migros Ticaret 14,08 14,11 -0,21 İskenderun Demir Çelik< 6,11 6,12 -0,16

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)