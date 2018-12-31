Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.

Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,66 2,72 -2,21
Net Holding 1,96 1,99 -1,51
Gübre Fabrik. 2,96 3,00 -1,33
Emlak Konut GMYO 1,50 1,52 -1,32
Ford Otosan 50,00 50,65 -1,28
Migros Ticaret 14,90 15,08 -1,19
Aksa Enerji 2,68 2,71 -1,11
Alarko GMYO 44,92 45,36 -0,97
Koza Madencilik 7,22 7,28 -0,82
Zorlu Enerji 1,23 1,24 -0,81
Tüpraş 116,70 117,50 -0,68
Gentaş 1,77 1,78 -0,56
Halkbank 7,02 7,05 -0,43
Göltaş Çimento 12,43 12,47 -0,32
Mavi Giyim 32,22 32,24 -0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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