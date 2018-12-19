Borsada Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 0,75 0,80 -6,25
ICBC Turkey Bank 5,54 5,78 -4,15 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|0,75
|0,80
|-6,25
|ICBC Turkey Bank
|5,54
|5,78
|-4,15
|İhlas Holding
|0,30
|0,31
|-3,23
|Soda Sanayii
|7,23
|7,40
|-2,30
|Tekfen Holding
|22,42
|22,90
|-2,10
|MLP Sağlık
|11,44
|11,68
|-2,05
|İttifak Holding
|3,08
|3,14
|-1,91
|Enerjisa Enerji
|5,19
|5,28
|-1,70
|Şok Marketler
|11,21
|11,40
|-1,67
|Bera Holding
|2,04
|2,07
|-1,45
|Koza Madencilik
|7,57
|7,67
|-1,30
|Fenerbahçe Futbol
|6,82
|6,89
|-1,02
|Galatasaray Sportif
|1,20
|1,21
|-0,83
|İpek Doğal Enerji
|5,46
|5,50
|-0,73
|Enka İnşaat
|4,61
|4,64
|-0,65
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|1,64
|-0,61
|Tofaş Oto. Fab.
|16,51
|16,56
|-0,30
|Türk Traktör
|33,30
|33,34
|-0,12
Kaynak: AA