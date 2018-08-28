Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 5 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,33 1,38 -3,62 Anadolu Efes 22,46 22,84 -1,66 Özak GMYO 2,16 2,17 -0,46 Turkcell 11,31 11,35 -0,35 Yataş 3,97 3,98 -0,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)