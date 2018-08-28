Borsada Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 5 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğan Holding 1,33 1,38 -3,62
Anadolu Efes 22,46 22,84 -1,66 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 5 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğan Holding
|1,33
|1,38
|-3,62
|Anadolu Efes
|22,46
|22,84
|-1,66
|Özak GMYO
|2,16
|2,17
|-0,46
|Turkcell
|11,31
|11,35
|-0,35
|Yataş
|3,97
|3,98
|-0,25