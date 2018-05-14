Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Galatasaray Sportif 2,24 2,44 -8,20
Gözde Girişim 3,70 3,85 -3,90...

Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Galatasaray Sportif 2,24 2,44 -8,20
Gözde Girişim 3,70 3,85 -3,90
Ülker Bisküvi 20,30 20,64 -1,65
Net Holding 1,81 1,84 -1,63
Yataş 27,06 27,50 -1,60
Bim Mağazalar 68,30 69,35 -1,51
Global Yat. Holding 3,83 3,88 -1,29
Anel Elektrik 2,56 2,59 -1,16
TAV Havalimanları 22,34 22,58 -1,06
Kipa Ticaret 1,94 1,96 -1,02
Tekfen Holding 15,06 15,17 -0,73
MLP Sağlık 16,95 17,06 -0,64
Banvit 13,76 13,82 -0,43
Beşiktaş Futbol Yat. 2,41 2,42 -0,41
Migros Ticaret 20,28 20,32 -0,20
Ege Endüstri 315,10 315,70 -0,19
Tüpraş 104,90 105,00 -0,10
Anadolu Efes 25,68 25,70 -0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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