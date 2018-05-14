Borsada Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Galatasaray Sportif 2,24 2,44 -8,20
Gözde Girişim 3,70 3,85 -3,90...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Galatasaray Sportif
|2,24
|2,44
|-8,20
|Gözde Girişim
|3,70
|3,85
|-3,90
|Ülker Bisküvi
|20,30
|20,64
|-1,65
|Net Holding
|1,81
|1,84
|-1,63
|Yataş
|27,06
|27,50
|-1,60
|Bim Mağazalar
|68,30
|69,35
|-1,51
|Global Yat. Holding
|3,83
|3,88
|-1,29
|Anel Elektrik
|2,56
|2,59
|-1,16
|TAV Havalimanları
|22,34
|22,58
|-1,06
|Kipa Ticaret
|1,94
|1,96
|-1,02
|Tekfen Holding
|15,06
|15,17
|-0,73
|MLP Sağlık
|16,95
|17,06
|-0,64
|Banvit
|13,76
|13,82
|-0,43
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,41
|2,42
|-0,41
|Migros Ticaret
|20,28
|20,32
|-0,20
|Ege Endüstri
|315,10
|315,70
|-0,19
|Tüpraş
|104,90
|105,00
|-0,10
|Anadolu Efes
|25,68
|25,70
|-0,08