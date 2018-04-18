Borsada Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 24,94 25,10 -0,64
Bim Mağazalar 70,85 71,10...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|24,94
|25,10
|-0,64
|Bim Mağazalar
|70,85
|71,10
|-0,35
|MLP Sağlık
|17,70
|17,75
|-0,28