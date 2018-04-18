Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 24,94 25,10 -0,64
Bim Mağazalar 70,85 71,10...

Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 3 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 3 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 24,94 25,10 -0,64
Bim Mağazalar 70,85 71,10 -0,35
MLP Sağlık 17,70 17,75 -0,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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