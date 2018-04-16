Borsada Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kipa Ticaret 3,28 3,37 -2,67
Doğan Holding 1,14 1,17 -2,56 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kipa Ticaret
|3,28
|3,37
|-2,67
|Doğan Holding
|1,14
|1,17
|-2,56
|TAV Havalimanları
|24,60
|25,08
|-1,91
|Ford Otosan
|61,55
|62,20
|-1,05
|Koç Holding
|14,70
|14,85
|-1,01
|Şişe Cam
|4,80
|4,84
|-0,83
|Odaş Elektrik
|6,29
|6,34
|-0,79
|Koza Altın
|48,54
|48,88
|-0,70
|Tofaş Oto. Fab.
|26,92
|27,10
|-0,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,64
|3,66
|-0,55
|Ereğli Demir Çelik
|10,79
|10,83
|-0,37
|Türk Traktör
|70,60
|70,80
|-0,28
|Alarko GMYO
|47,12
|47,22
|-0,21