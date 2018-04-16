Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kipa Ticaret 3,28 3,37 -2,67 Doğan Holding 1,14 1,17 -2,56 TAV Havalimanları 24,60 25,08 -1,91 Ford Otosan 61,55 62,20 -1,05 Koç Holding 14,70 14,85 -1,01 Şişe Cam 4,80 4,84 -0,83 Odaş Elektrik 6,29 6,34 -0,79 Koza Altın 48,54 48,88 -0,70 Tofaş Oto. Fab. 26,92 27,10 -0,66 Beşiktaş Futbol Yat. 3,64 3,66 -0,55 Ereğli Demir Çelik 10,79 10,83 -0,37 Türk Traktör 70,60 70,80 -0,28 Alarko GMYO 47,12 47,22 -0,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)