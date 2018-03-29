Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tümosan Motor ve Traktör 8,30 8,80 -5,68 Hürriyet Gzt. 1,37 1,45 -5,52 Doğan Holding 1,33 1,37 -2,92 Sasa Polyester 15,10 15,44 -2,20 Banvit 16,19 16,50 -1,88 Vestel 11,78 12,00 -1,83 TAV Havalimanları 23,66 24,08 -1,74 Eczacıbaşı İlaç 4,39 4,46 -1,57 Bim Mağazalar 71,35 72,00 -0,90 Turcas Petrol 2,45 2,47 -0,81 Türk Traktör 72,25 72,80 -0,76 Şekerbank 1,73 1,74 -0,57 Arçelik 17,88 17,94 -0,33 Anel Elektrik 3,12 3,13 -0,32 Odaş Elektrik 6,74 6,76 -0,30 Good-Year 3,91 3,92 -0,26 Bizim Mağazaları 7,74 7,75 -0,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)