Borsada Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör 8,30 8,80 -5,68
Hürriyet Gzt.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,30
|8,80
|-5,68
|Hürriyet Gzt.
|1,37
|1,45
|-5,52
|Doğan Holding
|1,33
|1,37
|-2,92
|Sasa Polyester
|15,10
|15,44
|-2,20
|Banvit
|16,19
|16,50
|-1,88
|Vestel
|11,78
|12,00
|-1,83
|TAV Havalimanları
|23,66
|24,08
|-1,74
|Eczacıbaşı İlaç
|4,39
|4,46
|-1,57
|Bim Mağazalar
|71,35
|72,00
|-0,90
|Turcas Petrol
|2,45
|2,47
|-0,81
|Türk Traktör
|72,25
|72,80
|-0,76
|Şekerbank
|1,73
|1,74
|-0,57
|Arçelik
|17,88
|17,94
|-0,33
|Anel Elektrik
|3,12
|3,13
|-0,32
|Odaş Elektrik
|6,74
|6,76
|-0,30
|Good-Year
|3,91
|3,92
|-0,26
|Bizim Mağazaları
|7,74
|7,75
|-0,13