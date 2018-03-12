Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kipa Ticaret 3,90 4,22 -7,58 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,53 3,62 -2,49 Metro Holding 1,05 1,07 -1,87 TAV Havalimanları 24,40 24,84 -1,77 Bim Mağazalar 76,60 77,65 -1,35 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,83 4,89 -1,23 Halk GMYO 0,91 0,92 -1,09 İhlas Gayrimenkul 1,85 1,87 -1,07 Galatasaray Sportif 1,93 1,95 -1,03 Banvit 17,76 17,88 -0,67 Türk Traktör 77,25 77,75 -0,64 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 19,00 19,10 -0,52 Otokar 115,80 116,40 -0,52 Anadolu Efes 27,64 27,70 -0,22 Tümosan Motor ve Traktör 8,11 8,12 -0,12 Doğuş Otomotiv 8,34 8,35 -0,12 Ereğli Demir Çelik 10,85 10,86 -0,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)