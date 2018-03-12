Borsada Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kipa Ticaret 3,90 4,22 -7,58
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,53...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kipa Ticaret
|3,90
|4,22
|-7,58
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,53
|3,62
|-2,49
|Metro Holding
|1,05
|1,07
|-1,87
|TAV Havalimanları
|24,40
|24,84
|-1,77
|Bim Mağazalar
|76,60
|77,65
|-1,35
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,83
|4,89
|-1,23
|Halk GMYO
|0,91
|0,92
|-1,09
|İhlas Gayrimenkul
|1,85
|1,87
|-1,07
|Galatasaray Sportif
|1,93
|1,95
|-1,03
|Banvit
|17,76
|17,88
|-0,67
|Türk Traktör
|77,25
|77,75
|-0,64
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|19,00
|19,10
|-0,52
|Otokar
|115,80
|116,40
|-0,52
|Anadolu Efes
|27,64
|27,70
|-0,22
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,11
|8,12
|-0,12
|Doğuş Otomotiv
|8,34
|8,35
|-0,12
|Ereğli Demir Çelik
|10,85
|10,86
|-0,09