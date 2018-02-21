Borsada Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 22,34 22,62 -1,24
Kordsa Global 7,54 7,60 -0,79
MLP...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|22,34
|22,62
|-1,24
|Kordsa Global
|7,54
|7,60
|-0,79
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|18,46
|18,56
|-0,54
|Anadolu Efes
|26,34
|26,36
|-0,08