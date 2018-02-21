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Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 22,34 22,62 -1,24
Kordsa Global 7,54 7,60 -0,79
MLP...

Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 22,34 22,62 -1,24
Kordsa Global 7,54 7,60 -0,79
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 18,46 18,56 -0,54
Anadolu Efes 26,34 26,36 -0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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