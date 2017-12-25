Borsada Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Trabzonspor Sportif 2,27 2,34 -2,99
Galatasaray Sportif 6,27...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Trabzonspor Sportif
|2,27
|2,34
|-2,99
|Galatasaray Sportif
|6,27
|6,43
|-2,49
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,05
|4,13
|-1,94
|İhlas Holding
|0,51
|0,52
|-1,92
|Fenerbahçe Futbol
|34,22
|34,80
|-1,67
|Çelebi
|36,60
|37,14
|-1,45
|Turkcell
|14,82
|15,01
|-1,27
|Türk Hava Yolları
|15,00
|15,15
|-0,99
|Pegasus
|31,92
|32,20
|-0,87
|İş GMYO
|1,37
|1,38
|-0,72
|Zorlu Enerji
|1,52
|1,53
|-0,65
|Yataş
|27,80
|27,98
|-0,64
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,67
|7,71
|-0,52
|ICBC Turkey Bank
|4,58
|4,60
|-0,43
|TAV Havalimanları
|21,40
|21,48
|-0,37
|Sabancı Holding
|10,75
|10,78
|-0,28
|Carrefoursa
|5,54
|5,55
|-0,18
|Vestel
|7,62
|7,63
|-0,13