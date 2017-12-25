Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Trabzonspor Sportif 2,27 2,34 -2,99 Galatasaray Sportif 6,27 6,43 -2,49 Beşiktaş Futbol Yat. 4,05 4,13 -1,94 İhlas Holding 0,51 0,52 -1,92 Fenerbahçe Futbol 34,22 34,80 -1,67 Çelebi 36,60 37,14 -1,45 Turkcell 14,82 15,01 -1,27 Türk Hava Yolları 15,00 15,15 -0,99 Pegasus 31,92 32,20 -0,87 İş GMYO 1,37 1,38 -0,72 Zorlu Enerji 1,52 1,53 -0,65 Yataş 27,80 27,98 -0,64 Tümosan Motor ve Traktör 7,67 7,71 -0,52 ICBC Turkey Bank 4,58 4,60 -0,43 TAV Havalimanları 21,40 21,48 -0,37 Sabancı Holding 10,75 10,78 -0,28 Carrefoursa 5,54 5,55 -0,18 Vestel 7,62 7,63 -0,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)