Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Trabzonspor Sportif 2,27 2,34 -2,99
Galatasaray Sportif 6,27...

Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Trabzonspor Sportif 2,27 2,34 -2,99
Galatasaray Sportif 6,27 6,43 -2,49
Beşiktaş Futbol Yat. 4,05 4,13 -1,94
İhlas Holding 0,51 0,52 -1,92
Fenerbahçe Futbol 34,22 34,80 -1,67
Çelebi 36,60 37,14 -1,45
Turkcell 14,82 15,01 -1,27
Türk Hava Yolları 15,00 15,15 -0,99
Pegasus 31,92 32,20 -0,87
İş GMYO 1,37 1,38 -0,72
Zorlu Enerji 1,52 1,53 -0,65
Yataş 27,80 27,98 -0,64
Tümosan Motor ve Traktör 7,67 7,71 -0,52
ICBC Turkey Bank 4,58 4,60 -0,43
TAV Havalimanları 21,40 21,48 -0,37
Sabancı Holding 10,75 10,78 -0,28
Carrefoursa 5,54 5,55 -0,18
Vestel 7,62 7,63 -0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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