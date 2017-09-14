Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en fazla değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 27,60 29,24 -5,61 Aksa Enerji 3,64 3,78 -3,70 Banvit 19,56 20,24 -3,36 Doğan Holding 1,02 1,05 -2,86 Sasa Polyester 7,60 7,79 -2,44 Alkim Kimya 23,80 24,38 -2,38 Kordsa Global 7,28 7,45 -2,28 Gübre Fabrik. 5,26 5,38 -2,23 İzmir Demir Çelik 3,52 3,60 -2,22 Türk Telekom 6,78 6,92 -2,02 TAV Havalimanları 19,35 19,74 -1,98 Trakya Cam 3,56 3,63 -1,93 Metro Holding 1,02 1,04 -1,92 Erbosan 68,60 69,85 -1,79 Bagfaş 11,03 11,23 -1,78 Koza Altın 31,14 31,70 -1,77 Migros Ticaret 27,54 28,00 -1,64 İhlas Holding 0,61 0,62 -1,61 Netaş Telekom. 13,38 13,59 -1,55 Eczacıbaşı İlaç 4,63 4,70 -1,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)