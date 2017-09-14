Borsada Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en fazla değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 27,60 29,24 -5,61
Aksa Enerji 3,64 3,78 -3,70 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en fazla değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|27,60
|29,24
|-5,61
|Aksa Enerji
|3,64
|3,78
|-3,70
|Banvit
|19,56
|20,24
|-3,36
|Doğan Holding
|1,02
|1,05
|-2,86
|Sasa Polyester
|7,60
|7,79
|-2,44
|Alkim Kimya
|23,80
|24,38
|-2,38
|Kordsa Global
|7,28
|7,45
|-2,28
|Gübre Fabrik.
|5,26
|5,38
|-2,23
|İzmir Demir Çelik
|3,52
|3,60
|-2,22
|Türk Telekom
|6,78
|6,92
|-2,02
|TAV Havalimanları
|19,35
|19,74
|-1,98
|Trakya Cam
|3,56
|3,63
|-1,93
|Metro Holding
|1,02
|1,04
|-1,92
|Erbosan
|68,60
|69,85
|-1,79
|Bagfaş
|11,03
|11,23
|-1,78
|Koza Altın
|31,14
|31,70
|-1,77
|Migros Ticaret
|27,54
|28,00
|-1,64
|İhlas Holding
|0,61
|0,62
|-1,61
|Netaş Telekom.
|13,38
|13,59
|-1,55
|Eczacıbaşı İlaç
|4,63
|4,70
|-1,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)