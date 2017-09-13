Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en fazla değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 2,49 2,62 -4,96 Banvit 20,24 21,20 -4,53 Türk Hava Yolları 10,03 10,47 -4,20 Pegasus 29,24 30,30 -3,50 İhlas Holding 0,62 0,64 -3,13 Karsan Otomotiv 1,55 1,60 -3,13 Carrefoursa 7,14 7,36 -2,99 Vestel 8,24 8,47 -2,72 Park Elek.Madencilik 4,36 4,48 -2,68 Ereğli Demir Celik 7,81 8,02 -2,62 Petkim 6,21 6,37 -2,51 Coca Cola İçecek 39,40 40,40 -2,48 Turkcell 13,05 13,38 -2,47 Deva Holding 4,62 4,73 -2,33 Otokar 112,80 115,40 -2,25 Aksa 12,03 12,29 -2,12 Alarko Holding 6,70 6,84 -2,05 Yapı ve Kredi Bank. 4,54 4,63 -1,94 Eczacıbaşı İlaç 4,70 4,79 -1,88 Doğan Holding 1,05 1,07 -1,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)