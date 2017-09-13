Borsada Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en fazla değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kardemir (D) 2,49 2,62 -4,96
Banvit 20,24 21,20 -4,53
Türk...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en fazla değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|2,49
|2,62
|-4,96
|Banvit
|20,24
|21,20
|-4,53
|Türk Hava Yolları
|10,03
|10,47
|-4,20
|Pegasus
|29,24
|30,30
|-3,50
|İhlas Holding
|0,62
|0,64
|-3,13
|Karsan Otomotiv
|1,55
|1,60
|-3,13
|Carrefoursa
|7,14
|7,36
|-2,99
|Vestel
|8,24
|8,47
|-2,72
|Park Elek.Madencilik
|4,36
|4,48
|-2,68
|Ereğli Demir Celik
|7,81
|8,02
|-2,62
|Petkim
|6,21
|6,37
|-2,51
|Coca Cola İçecek
|39,40
|40,40
|-2,48
|Turkcell
|13,05
|13,38
|-2,47
|Deva Holding
|4,62
|4,73
|-2,33
|Otokar
|112,80
|115,40
|-2,25
|Aksa
|12,03
|12,29
|-2,12
|Alarko Holding
|6,70
|6,84
|-2,05
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,54
|4,63
|-1,94
|Eczacıbaşı İlaç
|4,70
|4,79
|-1,88
|Doğan Holding
|1,05
|1,07
|-1,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)