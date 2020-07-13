Borsada değer kaybeden hisse Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 1 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 1 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Karsan Otomotiv 3,36 3,43 -2,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 1 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 1 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 3,36 3,43 -2,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA