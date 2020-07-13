Borsada değer kaybeden hisse
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 1 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 1 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 3,36 3,43 -2,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
13.07.2020 18:53 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:56
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 1 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 1 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,36
|3,43
|-2,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA