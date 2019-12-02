Borsa yılın zirvesini gördü

02.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:49

Borsa İstanbul 100 endeksi, önemli bir direnç olarak görülen 108 bin puanı aşarak yılın en yüksek seviyesini gördü.



Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi, 108 bin seviyesini aşarak yılın en yüksek seviyesine çıktı. Endeks, en yüksek 108 bin 210 seviyesine ulaştı. Bankacılık endeksinde yüzde 0.59 oranında yükseliş görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA