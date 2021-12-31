Borsa yılın son işlem gününü düşüşle tamamladı
Borsa, yılın son işlem gününü yüzde 0,32'lik düşüşle tamamladı.
Borsa, yılın son işlem gününü yüzde 0,32'lik düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi yılın son işlem gününü yüzde 0,32'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 5,99 puanlık azalışla 1.857,65 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 16,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,88 azalırken, holding endeksi 0,49 değer kazandı.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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