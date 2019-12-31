Borsa yılın son gününe rekorla başladı

31.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:04

Borsa, yılın son gününe yüzde 0,28'lik yükselişle rekor seviyede başladı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi yılın son günü olan 31 Aralık Salı gününe 0,28'lik yükselişle başladı. Endeks, 318,08 puanlık artışla bu yılın en yüksek seviyesi olan 115 bin 72 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,27, holding endeksi de yüzde 0,17 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA