Borsa yılın ilk iş gününü rekorla tamamladı

02.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:47

Borsa, yılın ilk iş gününü yüzde 1,32'lik yükselişle tamamladı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi yılın ilk iş gününü yüzde 1,32'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 1.507 puanlık artışla 27 Mart 2018'den beri en yüksek seviye olan 115 bin 932 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 12,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi de yüzde 1,45 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA