Borsa yılı rekorla tamamladı

31.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:41

Borsa, yılın son gününü yüzde 0,29'luk düşüşle tamamladı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi 115 bin 312 ile yılın en yüksek seviyesini gördüğü yılın son iş gününü yüzde 0,29'luk düşüşle tamamladı. Endeks, 329 puanlık azalışla 114 bin 424 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi de yüzde 0,44 değer kaybetti.



Borsa yarın resmi tatil sebebiyle kapalı olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA