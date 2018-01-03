Borsa Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesini Gördü

Borsa İstanbul, 118 bin 395 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından günün ilk yarısında yüzde 0,64'lük yükselişle 118 bin 275 puandan sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi 118 bin 395 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından günün ilk yarısında yüzde 0,64'lük yükselişle 118 bin 275 puandan sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 751,52 puanlık artışla 118 bin 275 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi de yüzde 0,33 değer kazandı. - İSTANBUL