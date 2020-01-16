Borsa tarihi rekor kırdığı günü yatay tamamladı
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Borsa tarihi rekor kırdığı günü yatay tamamladı

Borsa, 122 bin 482,43 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü günü 0,05'lik hafif yükselişle tamamladı.

16.01.2020 18:35 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:35
Borsa tarihi rekor kırdığı günü yatay tamamladı

Borsa, 122 bin 482,43 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü günü 0,05'lik hafif yükselişle tamamladı.

100 (BIST) endeksi 122 bin 482,43 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü günü 0,05'lik hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 62,07 puanlık artışla 121 bin puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,13 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,59 azaldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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