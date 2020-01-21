Borsa tarihi rekor kırdığı günü kapanış rekoruyla tamamladı
Haberler » Güncel » Borsa tarihi rekor kırdığı günü kapanış rekoruyla tamamladı - Haber

Borsa tarihi rekor kırdığı günü kapanış rekoruyla tamamladı

Borsa, 123 bin 803,96 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü günü 0,76'lık yükselişle tamamladı.

21.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:40
Borsa tarihi rekor kırdığı günü kapanış rekoruyla tamamladı

Borsa, 123 bin 803,96 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü günü 0,76'lık yükselişle tamamladı.

100 (BIST) endeksi 123 bin 803,96 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü günü 0,76'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 936,33 puanlık artışla 123 bin 556 puan ile kapanış rekorunu tazelerken, toplam işlem hacmi 12,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,01, holding endeksi de yüzde 0,72 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler