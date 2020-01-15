Borsa tarihi rekor kırdığı günü düşüşle tamamladı

15.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:27

Borsa, 121 bin 804 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü günü 0,40'lık düşüşle tamamladı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi 121 bin 804 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü günü 0,40'lık düşüşle tamamladı. Endeks, 484,56 puanlık azalışla 120 bin 938 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 14,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,45 arttı. . - İSTANBUL

Kaynak: İHA