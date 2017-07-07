Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Borsa İstanbul'da, gün sonu itibarıyla işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 779 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da, gün sonu itibarıyla işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 779 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Garanti Bankası
|41.412.000.000
|1,14
|Koç Holding
|40.802.599.625
|1,56
|Akbank
|39.440.000.000
|1,16
|İş Bankası (C)
|33.389.777.400
|0,89
|Turkcell
|25.542.000.000
|1,55
|Tüpraş
|24.954.273.280
|3,41
|Ereğli Demir Celik
|24.710.000.000
|1,63
|Enka İnşaat
|24.242.000.000
|1,12
|Sabancı Holding
|21.526.261.472
|0,91
|Aselsan
|21.520.000.000
|5,46
|Türk Telekom
|21.315.000.000
|6,14
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.648.671.804
|0,71
|Bim Mağazalar
|19.551.840.000
|9,29
|Arçelik
|16.785.088.612
|2,79
|Vakıflar Bankası
|16.475.000.000
|0,80
|T. Halk Bankası
|16.475.000.000
|0,72
|Ford Otosan
|14.682.074.400
|4,94
|Tofaş Oto. Fab.
|14.360.000.000
|5,12
|Anadolu Efes
|12.505.263.155
|1,29
|Türk Hava Yolları
|11.564.400.000
|0,68