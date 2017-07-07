Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Borsa İstanbul'da, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla toplam piyasa değeri 782 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'da, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla toplam piyasa değeri 782 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Garanti Bankası
|41.286.000.000
|1,14
|Koç Holding
|40.853.317.586
|1,56
|Akbank
|39.560.000.000
|1,16
|İş Bankası (C)
|33.479.776.800
|0,90
|Turkcell
|25.784.000.000
|1,56
|Tüpraş
|25.004.357.120
|3,41
|Ereğli Demir Celik
|24.885.000.000
|1,64
|Enka İnşaat
|24.518.000.000
|1,14
|Sabancı Holding
|21.607.877.629
|0,91
|Aselsan
|21.580.000.000
|5,48
|Türk Telekom
|21.315.000.000
|6,14
|Bim Mağazalar
|19.764.360.000
|9,39
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.692.142.317
|0,71
|Arçelik
|17.014.836.202
|2,82
|Vakıflar Bankası
|16.475.000.000
|0,80
|T. Halk Bankası
|16.412.500.000
|0,72
|Ford Otosan
|14.682.074.400
|4,94
|Tofaş Oto. Fab.
|14.340.000.000
|5,11
|Anadolu Efes
|12.635.526.312
|1,30
|Türk Hava Yolları
|11.633.400.000
|0,68