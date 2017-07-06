Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla toplam piyasa değeri 786 milyar lira oldu.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:





Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Garanti Bankası 41.664.000.000 1,15 Koç Holding 41.309.779.235 1,57 Akbank 39.640.000.000 1,16 İş Bankası (C) 33.794.774.700 0,90 Turkcell 26.092.000.000 1,58 Tüpraş 25.242.255.360 3,45 Ereğli Demir Celik 25.200.000.000 1,66 Enka İnşaat 24.380.000.000 1,13 Sabancı Holding 21.852.726.101 0,92 Aselsan 21.740.000.000 5,52 Türk Telekom 21.455.000.000 6,18 Yapı ve Kredi Bank. 19.952.965.394 0,72 Bim Mağazalar 19.870.620.000 9,44 Arçelik 17.190.525.535 2,85 Vakıflar Bankası 16.550.000.000 0,80 T. Halk Bankası 16.487.500.000 0,72 Ford Otosan 14.906.656.800 5,01 Tofaş Oto. Fab. 14.470.000.000 5,16 Anadolu Efes 13.049.999.997 1,34 Türk Hava Yolları 11.523.000.000 0,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)