Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da, gün sonu itibarıyla işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 780 milyar lira olarak hesaplandı. Piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:





Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Garanti Bankası 41.118.000.000 1,13 Koç Holding 41.030.830.449 1,56 Akbank 39.200.000.000 1,15 İş Bankası (C) 33.524.776.500 0,90 Turkcell 25.476.000.000 1,54 Tüpraş 25.342.423.040 3,46 Enka İnşaat 24.702.000.000 1,14 Ereğli Demir Celik 24.675.000.000 1,62 Sabancı Holding 22.301.614.966 0,94 Aselsan 21.860.000.000 5,55 Türk Telekom 21.840.000.000 6,29 Bim Mağazalar 19.809.900.000 9,41 Yapı ve Kredi Bank. 19.518.260.265 0,70 Arçelik 17.609.477.022 2,92 T. Halk Bankası 16.437.500.000 0,72 Vakıflar Bankası 16.175.000.000 0,78 Ford Otosan 15.075.093.600 5,07 Tofaş Oto. Fab. 14.450.000.000 5,15 Anadolu Efes 12.931.578.944 1,33 Emlak Konut GMYO 11.172.000.000 1,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com alınmıştır.)