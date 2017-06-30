Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Borsa İstanbul'da, gün sonu itibarıyla işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 780 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da, gün sonu itibarıyla işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 780 milyar lira olarak hesaplandı. Piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Garanti Bankası
|41.118.000.000
|1,13
|Koç Holding
|41.030.830.449
|1,56
|Akbank
|39.200.000.000
|1,15
|İş Bankası (C)
|33.524.776.500
|0,90
|Turkcell
|25.476.000.000
|1,54
|Tüpraş
|25.342.423.040
|3,46
|Enka İnşaat
|24.702.000.000
|1,14
|Ereğli Demir Celik
|24.675.000.000
|1,62
|Sabancı Holding
|22.301.614.966
|0,94
|Aselsan
|21.860.000.000
|5,55
|Türk Telekom
|21.840.000.000
|6,29
|Bim Mağazalar
|19.809.900.000
|9,41
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.518.260.265
|0,70
|Arçelik
|17.609.477.022
|2,92
|T. Halk Bankası
|16.437.500.000
|0,72
|Vakıflar Bankası
|16.175.000.000
|0,78
|Ford Otosan
|15.075.093.600
|5,07
|Tofaş Oto. Fab.
|14.450.000.000
|5,15
|Anadolu Efes
|12.931.578.944
|1,33
|Emlak Konut GMYO
|11.172.000.000
|1,01